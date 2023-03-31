В ДНР определили особенности работы органов местного самоуправления

В Республике также закрепили дату проведения предстоящих выборов - они состоятся 10 сентября 2023 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике приняли закон о местном самоуправлении. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета ДНР.

Документом определены наименование и структура органов местного самоуправления, установлены срок полномочий и число депутатов представительных органов муниципальных образований первого созыва. Помимо этого, в Республике закрепили дату проведения предстоящих выборов - они состоятся 10 сентября 2023 года.

Как отметили в парламенте, закон также предусматривает порядок проведения заседаний избранных представительных органов муниципальных образований первого созыва.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР создали новую межведомственную комиссию, отвечающую за вопросы выплаты заработной платы и легализацию трудовых отношений на предприятиях. Состав комиссии уже определен, работа начата. Ее возглавит вице-премьер Республики Лариса Толстыкина.

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