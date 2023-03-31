В ДНР вернули свет в дома более 16 000 жителей, оставшихся без электроснабжения из-за непогоды

Восстановительные работы продолжаются. Фото: mintek-dnr.ru
В Донецкой Народной Республике сотрудники Региональной энергопоставляющей компании запитали часть трансформаторных подстанций, которые были обесточены накануне в результате обильного снегопада. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.
- За сегодняшний день энергетиками было запитано 240 трансформаторных подстанций, 23 котельные, восстановлено энергоснабжение 16 009 бытовых абонентов в разных районах Республики, - рассказали в ведомстве.
В министерстве отметили, что без энергоснабжения все еще остаются около полутора тысяч абонентов, проживающих в Амвросиевском и Шахтерском районах. Восстановительные работы продолжаются.
Напомним, что вчера из-за повреждения контактной сети в столице Донецкой Народной Республики временно приостановили движение нескольких троллейбусных маршрутов, курсирующих в центре города. Контактные сети повредили ветки деревьев, которые обломались под весом снега.
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