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НовостиОбщество31 марта 2023 19:09

В ДНР создали межведомственную комиссию по вопросам выплаты зарплаты на предприятиях

Ее возглавила вице-премьер Республики Лариса Толстыкина
Ирина ДМИТРИЕВА
Состав комиссии уже определен, работа начата

Состав комиссии уже определен, работа начата

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике создали новую межведомственную комиссию, отвечающую за вопросы выплаты заработной платы и легализацию трудовых отношений на предприятиях. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- На первом совещании в новой должности обсудили с коллегами из Правительства ряд важных вопросов. Среди них учреждение межведомственной комиссии по вопросам выплаты заработной платы, - проинформировал премьер.

По словам главы Правительства, состав комиссии уже определен, работа начата. Ее возглавит вице-премьер Республики Лариса Толстыкина.

Сообщается также, что основная задача комиссии - содействовать реализации прав работников на своевременную оплату труда и решению вопросов по погашению зарплатных долгов на предприятиях.

Напомним, ранее власти Республики заявили, что знают о задолженности зарплаты перед шахтерами. Ее будут закрывать постепенно. Горняки получат все положенные выплаты в апреле и мае.

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