В ЛНР оказали гуманитарную помощь полусотне многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Люди признательны организаторам проекта за оказанную помощь. Фото: Единая Россия ЛНР

В Луганской Народной Республике оказали психологическую и гуманитарную помощь 50 семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Поддержка поступила от «Единой России» в рамках проекта «Вместе Zа семью». Об сообщили в Луганском региональном отделении партии.

- В этом месяце в рамках партийного проекта «Единой России» была оказана помощь жителям Алчевска, Брянки, Красного Луча, Луганска, Первомайска, Ровеньков и других городов и районов Республики, - рассказали там.

По словам жительницы Славяносербского района, у нее не хватает слов для того, чтоб выразить организаторам проекта свою признательность.

- Вы оказали мне помощь именно тогда, когда мне это было нужно больше всего. Спасибо вам за то, что вы неравнодушны к моей жизненной ситуации, - поблагодарила она.

Отметим, ранее в рамках проекта «Вместе Zа семью» получили помощь семьи из Луганска, Краснодона и Станицы Луганской, а также 19 многодетных семей в других населенных пунктах ЛНР.

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