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НовостиОбщество31 марта 2023 18:26

Более 5000 деревьев повредила непогода в столице ЛНР

Работники коммунальных служб занимаются их спилом
Ирина ДМИТРИЕВА
Распиленные деревья убирают с дорог, их вывозом займутся чуть позже

Распиленные деревья убирают с дорог, их вывозом займутся чуть позже

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганске непогода повредила около 5,5 тысяч деревьев. Сейчас работники коммунальных служб занимаются их спилом. Об этом сообщил глава администрации города Манолис Пилавов в ходе заседания оперштаба по ликвидации последствий ЧС.

- Ориентировочно сегодня на утро порядка пяти с половиной тысяч деревьев, которые необходимо будет убирать. Что было сделано на утро: порядка 108 деревьев мы убрали своими силами, не знаю количество деревьев, сколько спилило МЧС, работаем мы с МЧС со вчерашнего дня, - рассказал мэр.

По словам градоначальника, распиленные деревья убирают с дорог. Их вывозом займутся чуть позже.

Напомним, ранее «КП» писала про последствия обильного снегопада в ЛНР. В Республике были отменены все пригородные и междугородние автобусные рейсы, без воды остались многие города и районы. Помощь коммунальным службам в ликвидации последствий удара стихии оказывают военнослужащие и росгвардейцы.

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