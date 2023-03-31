В ДНР с лета прошлого года на минах-«лепестках» подорвались 10 детей

Сегодня стало известно о подрыве еще одного подростка. Фото: ТГ/Кулемзин

В ДНР от подрыва на украинских противопехотных минах «Лепесток» с лета прошлого года пострадали десять детей. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По состоянию на 31 марта зарегистрировано 105 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Трое из пострадавших в результате ранения скончались, - проинформировали наблюдатели.

Сегодня стало известно о подрыве еще одного мирного жителя Донецкой Народной Республики на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Очередной жертвой дистанционного минирования территорий украинскими боевиками в Петровском районе Донецка стал парень-подросток 2006 года рождения. По данным СЦКК, он получил ранение от детонации мины 30 марта по улице Осоавиахима.

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