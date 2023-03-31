В Северодонецке и Рубежном из-за отсутствия электро- и водоснабжения остановили котельные

В ЛНР доложили о ситуации с теплом и газом к вечеру 31 марта. Фото: «Луганьмедиа»

В Луганской Народной Республике доложили о ситуации с теплом и газоснабжением по состоянию на 18:00 31 марта. Общую обстановку обрисовали на госпредприятии «Луганскгаз».

Там уточнили, что в Луганске из-за отсутствия электроснабжения были остановлены 38 котельных, из-за чего без тепла остались 7% жилых домов, 14 образовательных учреждений и одна больница.

В Первомайске (Золотое-5) остановлена передвижная котельная, которая обеспечивает теплом один соцобъект.

- В городах Северодонецк и Рубежное ввиду отсутствия электро- и водоснабжения остановлены четыре котельные, - проинформировали газовщики.

Тем временем в Алчевске, Антраците и Ровеньках централизованное теплоснабжение работает в штатном режиме. Уточняется, что аварийные бригады «Луганскгаза» продолжают усиленно устранять аварийные ситуации, которые возникли накануне в результате снегопада. Филиалы предприятия организовали дежурство рабочих бригад.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

За сутки в Донецке выпало около 30 сантиметров снега, на дороги вышла коммунальная техника

Спецтехника уже начала разбор завалов (подробнее)