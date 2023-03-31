В ЛНР рассказали, для чего нужны изменения в структуре исполнительных органов власти

В Республике произойдут важные изменения в структуре управления социальной сферой и будут образованы новые службы и ведомства Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Изменения в структуре власти Луганской Народной Республики направлены на улучшение взаимодействия с федеральными ведомствами. Об этом заявила зампредседателя Правительства ЛНР Анна Тодорова.

Она отметила, что согласно указу врио Главы ЛНР Леонида Пасечника о системе и структуре исполнительных органов Республики, произойдут важные изменения в структуре управления социальной сферой и будут образованы новые министерства и ведомства.

- Изменения направлены на улучшение управления, взаимодействия с федеральными министерствами и ведомствами. Важно отметить, что также выполняются поручения президента РФ по итогам Госсовета, который состоялся в декабре 2022: создан орган исполнительной власти, реализующий молодежную политику в регионе, - отметила чиновник.

По словам Тодоровой, вместо Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР теперь появятся Министерство культуры, Министерство молодежной политики, Министерство спорта и Комитет охраны объектов культурного наследия ЛНР. В Республике будут также образованы Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Министерство труда и социальной политики и Архивная служба.

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Документ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина (подробнее)