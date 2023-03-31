К Денису Пушилину поступило более 1000 вопросов для прямого эфира, в том числе с оккупированных территорий

Руководитель Республики в ближайшее время проведет прямой эфир, во время которого ответит на накопившиеся у жителей вопросы. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Жители Донецкой Народной Республики прислали более 1000 вопросов к предстоящему прямому эфиру врио Главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом руководитель Республики заявил в своем телеграм-канале.

По словам Пушилина, активнее всех проявили себя дончане, мариупольцы и горловчане. Есть вопросы и от жителей временно оккупированных территорий ДНР, а также других регионов России.

- Примечательно, что вопросы преимущественно не частного характера, а общие, которые в той или иной мере касаются всех жителей республики. На часть из них постараюсь дать отдельный ответ уже в ближайшее время, - отметил он.

Уточняется, что большая часть вопросов касается перехода на российское законодательство и связана с оформлением документов, пенсиями и социальными выплатами. Жителей также волнует состояние дорог, проблемы водоснабжения, цен и восстановление городов.

Прием вопросов еще продолжается, ссылка на чат-бот размещена в телеграм-канале Дениса Пушилина.

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