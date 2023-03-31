В ДНР временно отменят поезда до админграницы с Ростовской областью

Поезда не будет курсировать 2 и 3 апреля. Фото: ДонЖД

В ДНР временно отменят поезда, следующие до административной границы с Ростовской областью. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики.

Там уточнили, что движение на этом участке железнодорожного пути будет приостановлено по техническим причинам.

- По техническим причинам в сутки 2 и 3 апреля отменяется курсирование пассажирского поезда № 619/620 «Ясиноватая-Успенская-Ясиноватая», - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, на этот же период времени ограничат движение пригородных поездов № 6001 «Ясиноватая-Иловайск», № 6004 «Иловайск-Ясиноватая», № 6075 «Ясиноватая-Иловайск» и № 6076 «Иловайск-Ясиноватая». Поезда будут не в ходу на этом участке между Иловайском и Харцызском.

Тем временем в Луганске большая часть общественного транспорта вышла на маршруты после непогоды. На данный момент рейсы осуществляют уже 70% машин. Спасатели продолжают устранять аварии и заторы, которые образовались на дорогах из-за снегопада. Однако автомобилистов просят по возможности пока не пользоваться личным транспортом.

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