Денис Пушилин предрек ускорение раскола американского общества и образование отдельных суверенных штатов

По словам Пушилина, Америка перешла рубикон. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Америка может повторить сценарий последнего десятилетия в СССР, а все обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа только поспособствуют ускорению раскола американского общества. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, для республиканцев пресловутая американская мечта важнее глобального продвижения либеральных ценностей, а толерантные демократы примут любые обвинения против Трампа, которого считают противником «правильной» повестки. По сути, у США нет достойных кандидатов на пост главы государства, кроме двух пенсионеров со стажем, за одним из которых тянутся скандалы, а другой «теряется во времени и пространстве».

- Как тут не вспомнить последнее десятилетие СССР, когда страна хоронила вождей одного за другим. Похоже, Америка может повторить подобный сценарий. И если проводить аналогию до конца, то вполне вероятен вариант, который может привести к параду суверенитетов отдельных штатов, - считает лидер ДНР.

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