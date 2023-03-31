Большая часть общественного транспорта в Луганске вышла на маршруты после непогоды

Еще утром доступ общественного транспорта был ограничен Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Луганске большая часть общественного транспорта вышла на маршруты после непогоды. Об этом заявил глава администрации города Манолис Пилавов в ходе заседания оперштаба по ликвидации последствий ЧС.

Он напомнил, что еще утром доступ общественного транспорта был ограничен. Сейчас ситуация немного выровнялась.

- На этот момент уже 70% транспорта общественного ходит. Была проблема у нас по общественному транспорту на Красный Яр, сейчас деревья убраны, транспорт запустили и машины с хлебом тоже, - проинформировал он.

По словам мэра, несколько крупных торговых предприятий в городе из-за непогоды остались без света. Им доставили генераторы.

Напомним, спасатели продолжают устранять аварии и заторы, которые образовались на дорогах Республики из-за непогоды. Так, в течение минувших суток сотрудники МЧС ЛНР производили буксировку легковых автомобилей из заторов, распил деревьев и обрезку аварийных деревьев. Автомобилистов просят по возможности не пользоваться личным транспортом.

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