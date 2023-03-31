В ЛНР спасатели во время снегопада помогли беременной женщине добраться в роддом

К месту происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательной части №18. Фото: МЧС ЛНР

В Алчевске спасатели помогли беременной жительнице села Алексеевка Перевальского муниципального округа добраться в роддом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Там уточнили, что в ночь на 31 марта на дежурную линию «101» поступило сообщение о том, что автомобиль скорой помощи увяз в снежном заносе. Как выяснилось, медики направлялись по срочному вызову к беременной женщине и застряли в снегу. Спасатели высвободили санитарный автомобиль из сугроба, но продолжить путь машина не могла из-за наметов.

- Спасатели приняли решение доставить женщину к автомобилю экстренных медиков на носилках. Поиск нужного адреса осложнялся темным временем суток, бездорожьем, сильной метелью и порывистым ветром. Несмотря на это сельскую жительницу, нуждавшуюся в срочной медицинской помощи, достаточно быстро транспортировали к машине скорой помощи, - рассказали в МЧС.

Чтобы избежать дальнейших попаданий скорой в заторы, спасатели на своем спецтранспорте сопроводили медиков и пациентку в Алчевский роддом. Там женщине успели оказать необходимую помощь и сохранить жизнь ее еще не родившемуся малышу.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Последствия непогоды в ЛНР: Отменены все пригородные и междугородние автобусные рейсы, без воды остались многие города и районы

В ЛНР помощь коммунальным службам в ликвидации последствий удара стихии оказывают военнослужащие и росгвардейцы (подробнее)