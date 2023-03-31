Все больницы ЛНР без электроснабжения запитали от генераторов

Прием медицинских специалистов ведется в штатом режиме
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Все лечебные учреждения Луганской Народной Республики продолжают работу, несмотря на многочисленные аварии и обрывы сетей электропередачи. Больницы, в которых отсутствует электричество, запитаны от генераторов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ЛНР.
— Все лечебные учреждения Луганской Народной Республики продолжают оказание медицинской помощи, в учреждениях где отсутствует электроснабжение в связи аварийными ситуациями, работают генераторы, топлива достаточно, — отметили в Минздраве Республики.
В министерстве подчеркнули, что в связи со сложными погодными условиями скорая медицинская помощь усилена 24 бригадами, всего по Республике работает 102 бригады.
Напомним, что вопрос восстановления электроснабжения в ЛНР находится на личном контроле главы региона. Леонид Пасечник поручил всем ведомствам, министерствам и органам мобилизовать силы для устранения аварий.
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