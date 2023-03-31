В Горловке из-за сильного снегопада обрушилась крыша в одном из многоквартирных домов

Инцидент произошел на улице Рудакова. Фото: t.me/Prikhodko1970

В Центрально-Городском районе Горловки из-за сильного снегопада рухнула крыша в одном из многоквартирных домов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

- В результате обильного снегопада и сложных погодных условий в доме по адресу: улицу Рудакова, 29 (Центрально-Городской район Горловки) произошло обрушение кровли, - проинформировал он.

Мэр уточнил, что жильцы дома не пострадали. Однако нарушена система отопления и затоплены два этажа.

Кроме того, вследствие выпадения обильных осадков в виде мокрого снега в жилом массиве «Комсомолец» Никитовского района возле Дворца культуры упали две ели.

По информации мэра, в Горловке также наблюдаются сбои в работе муниципального транспорта. Коммунальщики продолжают устранять последствия вчерашнего снегопада.

- Работа пассажирского транспорта будет восстановлена в полном объеме, - заверил Приходько.

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