Специалисты начали подключать к водоснабжению многоквартирные дома освобожденного Светлодарска в ДНР

В домах жителей появилась долгожданная вода Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Специалисты начали подключать к водоснабжению многоквартирные дома освобожденного города Светлодарска в ДНР. Об этом сообщил ДАН глава местной администрации Максим Козловский.

По словам мэра, подачу воды наладили уже в нескольких десятках многоэтажек.

- Да, действительно начали постепенно налаживать централизованную подачу водоснабжения в город. Уже подключили десятки многоквартирных домов, - заявил он.

Градоначальник также добавил, что работы ведутся силами сотрудников государственного унитарного предприятия ДНР «Вода Донбасса». Помимо этого, в городе продолжают восстанавливать газоснабжение.

Напомним, ранее сообщалось, что российские специалисты помогут восстановить электроснабжение Светлодарска и его пригородов. С этой целью они протянут новую линию электропередачи. Предварительная попытка запитать обесточенные пункты от Горловки сорвалась - обстрелами ВСУ была разрушена подстанция, от которой планировали подать напряжение.

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