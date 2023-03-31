Евгений Солнцев рассказал о первоочередных задачах перед новым Правительством ДНР

Правительство Республики возьмется за восстановление промышленности и производств ДНР. Фото: ДАН

Перед новым Правительством Донецкой Народной Республики стоит ряд первоочередных задач, среди которых обеспечение нормальных условий жизни людей, а также восстановление и возрождение промышленности ДНР. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал Председатель Правительства Республики Евгений Солнцев.

— Сейчас самое главное для нас — обеспечить нормальные условия жизни для наших людей. У всех должны быть свет, вода и тепло, должна быть достойная работа и достойная зарплата. Это задача номер один, — отметил Председатель.

Солнцев добавил, что в приоритете остаются также задачи по восстановлению и возрождению промышленности Республики.

— Есть программа социально-экономического развития. Будем ей следовать. Перед нами стоят сложные задачи, и на нас лежит большая ответственность. Продолжаем работать, — подчеркнул Председатель.

Напомним, что вчера врио Главы ДНР Денис Пушилин подписал указ о назначении Евгения Солнцева Председателем Правительства Республики. Другим указом Денис Пушилин отправил нынешнее Правительство в отставку, однако оно будет продолжать работу, пока не сформируется новое.

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