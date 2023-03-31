Ввод в эксплуатацию нового водовода в ДНР займет около месяца

Сначала специалисты задействуют лишь одну ветку водовода. Фото: Военстрой Минобороны РФ

Строительство нового водовода в Донецкой Народной Республике заняло 107 дней, однако обычно такие конструкции возводят за несколько лет. Еще около месяца понадобится на его поэтапный ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-строительного комплекса министерства обороны России.

— Водовод такого масштаба — очень сложное гидротехническое сооружение с огромным количеством оборудования, автоматики и приборов контроля. Его ввод в эксплуатацию будет проходить поэтапно и займет около месяца, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе Военстроя добавили, что в течение месяца специалисты будут заполнять и тестировать водовод под нагрузкой, а также проверять работу автоматики.

— Все системы водовода продублированы, их будут тестировать в разных режимах, чтобы не было сбоев. Вначале задействуют одну нитку водовода. С вводом в строй второй Донбасс будет получать до 300 тыс. кубометров воды в сутки, — подчеркнули в пресс-службе.

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