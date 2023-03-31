Начался забор воды из Дона для заполнения нового водовода в ДНР

Планируется, что мощность водовода составит до 300 тысяч кубических метров в сутки. Фото: ДАН

Военные строители запустили первую насосную станцию для забора воды из реки Дон для нового водовода в Донецкую Народную Республику. Запуск водовода будет поэтапным, сначала строители наполнят водой накопительные резервуары и запустят систему очистки. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

— Сегодня запущена первая из насосных станций. Забилось сердце водовода Ростов-на-Дону — канал Северский Донец — Донбасс. Это две нити (ветки) по 200 км каждая, а также семь насосных станций. Впереди — поэтапное наполнение водой накопительных резервуаров, запуск системы очистки, гидравлические испытания, — отметил руководитель проекта Военно-строительного комплекса Минобороны Алексей Леонов.

Напомним, что строительство водовода в ДНР началось в декабре 2022 года. С помощью нового сооружения строители планируют наполнить водой канал Северский Донец — Донбасс, откуда вода будет поступать в населенные пункты Республики.

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