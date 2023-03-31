Автомобилистов ЛНР призвали воздержаться от поездок на личном транспорте без острой необходимости

Спасатели спиливают упавшие ветки и помогают достать автомобили из кюветов. Фото: МЧС ЛНР

Спасатели МЧС Луганской Народной Республики продолжают устранять аварии и заторы, которые образовались на дорогах Республики из-за непогоды. Автомобилистов призвали по возможности не пользоваться личным транспортом. Об этом сообщили в спасательном ведомстве региона.

— По причине ухудшения погодных условий спасатели Республики продолжают ликвидировать последствия непогоды. Так, в течение минувших суток спасатели МЧС производили буксировку легковых автомобилей, распил деревьев, обрезку аварийных деревьев, буксировку автомобилей из кювета, — отметили в МЧС.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что без острой необходимости сегодня не стоит садиться за руль.

— МЧС Луганской Народной Республики обращается ко всем автомобилистам с просьбой ограничить передвижение по территории ЛНР, — добавили в пресс-службе.

Напомним, что на ДНР также обрушилась непогода. Сотрудники коммунальных предприятий Донецка всю ночь расчищали дороги города.

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