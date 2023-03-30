Подмосковные специалисты восстановят здание центра профобразования в Мариуполе

Поврежденные здания в Мариуполе активно восстанавливают Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московская область продолжает восстанавливать здания в Мариуполе, поврежденные украинскими боевиками. Сейчас работы ведутся в здании центра профессионального-технического образования. В нем планируют открыть центр оценки квалификации. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— В центре профессионально-технического образования специалисты выравнивают и оштукатуривают стены, меняют окна. К началу учебного года «РосКапСтрой» откроет здесь центр оценки квалификаций. Мы благодарны правительству Московской области за помощь городу и быстрые темпы ремонтно-восстановительных работ, — отметил Солнцев.

Председатель добавил, что одновременно с этим в городе продолжается восстановление здания горуправления капстроительства.

— В здании управления капстроительства усилены несущие конструкции и заменены оконные блоки. Сейчас строители делают новую кровлю и занимаются внутренней отделкой помещений, — отметил Солнцев.

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