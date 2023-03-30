Задолженность по оплате перед шахтерами выплатят за два месяца

Задолженность по зарплате горнякам выплатят за два месяца Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Власти Республики заявили, что знают о задолженности зарплаты перед шахтерами. Ее будут закрывать постепенно. Горянки получат все положенные выплаты в апреле и мае. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков.

— Да, к сожалению, есть такая проблема, особенно остро она стоит на тех шахтах, которые сейчас не добывают уголь. Я в курсе ситуации, и это отдельный вопрос на контроле у Дениса Владимировича. Сейчас не выплачена зарплата за январь-февраль. В апреле мы закроем вопрос зарплат за первый квартал. В мае — за апрель, — рассказал зампред.

Чертков добавил, что сделает все возможное ради решения этой проблемы.

— Говорил не раз и еще раз скажу: наши горняки - герои. Со своей стороны я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы тяжелейший шахтерский труд достойно и вовремя оплачивался, — отметил вице-премьер.

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