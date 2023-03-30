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НовостиПолитика30 марта 2023 19:58

Задолженность по оплате перед шахтерами выплатят за два месяца

Вопрос находится на контроле врио Главы ДНР
Виктория ПОДАРОВА
Задолженность по зарплате горнякам выплатят за два месяца

Задолженность по зарплате горнякам выплатят за два месяца

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Власти Республики заявили, что знают о задолженности зарплаты перед шахтерами. Ее будут закрывать постепенно. Горянки получат все положенные выплаты в апреле и мае. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков.

— Да, к сожалению, есть такая проблема, особенно остро она стоит на тех шахтах, которые сейчас не добывают уголь. Я в курсе ситуации, и это отдельный вопрос на контроле у Дениса Владимировича. Сейчас не выплачена зарплата за январь-февраль. В апреле мы закроем вопрос зарплат за первый квартал. В мае — за апрель, — рассказал зампред.

Чертков добавил, что сделает все возможное ради решения этой проблемы.

— Говорил не раз и еще раз скажу: наши горняки - герои. Со своей стороны я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы тяжелейший шахтерский труд достойно и вовремя оплачивался, — отметил вице-премьер.

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