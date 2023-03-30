В Донецке полицейские раскрыли кражу в супермаркете

Стражи порядка за сутки в Республике зарегистрировали 36 сообщений о преступлениях. Фото: МВД ДНР

В Кировском районе Донецка оперативники задержали двух ранее судимых мужчин, которые неоднократно выносили мимо кассовой зоны магазина корзины с продуктами и алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республике.

Ранее в дежурную часть Кировского райотдела полиции от сотрудников супермаркета поступило сообщение о многочисленных фактах кражи продуктов питания и спиртных напитков.

- Следователи установили, что двое молодых мужчин в течение недели приходили в супермаркет и, убедившись, что за ними никто не наблюдает, проносили мимо кассовой зоны неоплаченный товар. Сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей, - говорится в сообщении главка.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело. Им грозит до 5 лет тюрьмы.

По данным пресс-службы, за минувшие сутки в ДНР сотрудники органов внутренних дел зарегистрировали 36 сообщений о преступлениях, в том числе 1 убийство, 28 фактов причинения телесных повреждений различной степени тяжести и 3 случая умышленного повреждения имущества, которые произошли из-за действий ВФУ. Также стражи порядка зафиксировали 1 убийство, 1 разбой, 1 случай незаконного завладения транспортным средством и 1 попытку реализации наркотических средств.

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