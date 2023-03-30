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НовостиПолитика30 марта 2023 17:40

Врио Главы ДНР подписал указ об отставке Правительства и освобождении Виталия Хоценко с должности Председателя

Документ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина
Виктория ПОДАРОВА
Правительство ДНр продолжит исполнять свои обязанности до момента формирования нового

Правительство ДНр продолжит исполнять свои обязанности до момента формирования нового

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал указ, освобождающий Виталия Хоценко с должности Председателя Правительства ДНР. Также указом сообщается об отставке Правительства Республики. Соответствующий документ опубликован на сайте Дениса Пушилина.

— Поручить Правительству Донецкой Народной Республики исполнять свои обязанности до сформирования нового Правительства. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — сказано в документе.

Напомним, что ранее Денис Пушилин анонсировал формальную отставку Правительства. Это связано с переходом Виталия Хоценко на новую должность губернатора Омской области. Врио Главы Республики поблагодарил Хоценко за работу в Правительстве ДНР, а также за решение пула задач, в том числе связанных с переходным интеграционным периодом после присоединения региона к РФ.

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