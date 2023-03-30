Врио Главы ДНР подписал указ об отставке Правительства и освобождении Виталия Хоценко с должности Председателя

Правительство ДНр продолжит исполнять свои обязанности до момента формирования нового Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал указ, освобождающий Виталия Хоценко с должности Председателя Правительства ДНР. Также указом сообщается об отставке Правительства Республики. Соответствующий документ опубликован на сайте Дениса Пушилина.

— Поручить Правительству Донецкой Народной Республики исполнять свои обязанности до сформирования нового Правительства. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — сказано в документе.

Напомним, что ранее Денис Пушилин анонсировал формальную отставку Правительства. Это связано с переходом Виталия Хоценко на новую должность губернатора Омской области. Врио Главы Республики поблагодарил Хоценко за работу в Правительстве ДНР, а также за решение пула задач, в том числе связанных с переходным интеграционным периодом после присоединения региона к РФ.

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