Врио Главы ЛНР рассказал о помощи пострадавшим в результате обстрела Троицкого

Леонид Пасечник добавил, что семьям пострадавших и погибших окажут помощь. Фото: Архив КП

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики рассказал помощи людям, пострадавшим в результате обстрела поселка Троицкого. Всем раненным окажут квалифицированную медицинскую помощь. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— И. о. главы администрации Троицкого района Лариса Резникова и глава Минздава ЛНР Наталия Пащенко доложили мне о работе по ликвидации последствий обстрела, а также о состоянии пострадавших. Всем раненным будет оказана квалифицированная помощь, их обеспечат необходимыми медикаментами, — отметил Пасечниик.

Глава региона подчеркнул, что семьям пострадавших окажут необходимую помощь. Этот вопрос находится на личном контроле врио Главы Республики.

— Каждый погибший, каждый пострадавший – наша общая боль. Поддержим семьи, окажем всю необходимую помощь. А враг должен знать: никогда не забудем и никогда не простим. Возмездие неминуемо, — добавил Леонид Пасечник.

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