Врио Главы ДНР призвал инициативную молодежь принять участие в конкурсе в Молодежный Парламент

Подать документы для участия в конкурсе можно до 17 апреля (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики рекомендовал талантливой и инициативной молодежи принять участие в конкурсе в Молодежный Парламент III созыва. Из-за обстановки в Республике традиционные выборы заменили на конкурс. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.
— Депутаты первых двух созывов показали высокие результаты в работе, благодаря этому большинство из них трудятся в администрациях городов и районов, Народном Совете ДНР, общественных организациях, министерствах и ведомствах. Уверен, это отличный старт для молодых людей, которые хотят посвятить себя служению своей стране и людям, — отметил врио Главы Республики.
В конкурсе могут принять участие жители Республики в возрасте от 18 до 35 лет. До 17 апреля кандидатам необходимо собрать и подать документы.
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Данную кандидатуру на этот пост предложил врио Главы Республики Денис Пушилин (подробнее)