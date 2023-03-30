Врио Главы ДНР призвал инициативную молодежь принять участие в конкурсе в Молодежный Парламент

Подать документы для участия в конкурсе можно до 17 апреля (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики рекомендовал талантливой и инициативной молодежи принять участие в конкурсе в Молодежный Парламент III созыва. Из-за обстановки в Республике традиционные выборы заменили на конкурс. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— Депутаты первых двух созывов показали высокие результаты в работе, благодаря этому большинство из них трудятся в администрациях городов и районов, Народном Совете ДНР, общественных организациях, министерствах и ведомствах. Уверен, это отличный старт для молодых людей, которые хотят посвятить себя служению своей стране и людям, — отметил врио Главы Республики.

В конкурсе могут принять участие жители Республики в возрасте от 18 до 35 лет. До 17 апреля кандидатам необходимо собрать и подать документы.

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