В ЛНР оштрафовали на 180 000 рублей пьяного водителя, отказавшегося пройти проверку на алкоголь

Теперь по решению суда нарушителю придется выплатить огромный штраф. Фото: МВД ДНР Фото: Мария ЛЕНЦ

В Луганской Народной Республике привлекли к административному наказанию жителя Ровеньков, который, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, отказался пройти медицинское освидетельствование на алкоголь и выплатить административный штраф в размере 15 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики.

Там уточнили, что инцидент произошел в январе прошлого года. Сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя, у которого наблюдались признаки алкогольного опьянения. На просьбу пройти медосвидетельствование он в присутствии двух свидетелей ответил отказом, за что ему назначили штраф в размере 15 000 рублей без лишения водительских прав. От уплаты штрафа водитель также уклонился.

Теперь по решению суда нарушителю придется выплатить штраф в 180 000 рублей. Также мужчину лишили права управлять транспортными средствами на два года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перевальском районе ЛНР произошла крупная авария со смертельным исходом. В результате ДТП погиб один человек. Причиной его смерти стало столкновение легкового автомобиля с КамАЗом.

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