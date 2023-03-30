Обстрел ВСУ поселка Троицкое в ЛНР привел к гибели одного и ранению 14 мирных жителей

Украинские обстрелы приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один мирный житель погиб и еще четырнадцать были ранены в результате обстрела ВСУ поселка Троицкое в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По состоянию на 13:30 в результате обстрела населенного пункта Троицкое с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено две ракеты), погиб один мирный житель и 14 человек получили ранения, поврежден корпус Троицкой центральной районной многопрофильной больницы и магазин, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ дважды за день обстреляли поселок Троицкое в ЛНР из американской реактивной установки залпового огня HIMARS. В населенном пункте повреждены многоквартирные дома, больница и магазин. При повторном обстреле поселка ранения получили шесть жителей. После первого обстрела поселка сообщалось о ранении женщины 1984 года рождения.

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