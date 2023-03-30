Весеннего призыва на срочную службу в ДНР и ЛНР не будет

Весенний призыв на срочную службу в этом году начнется в России с 1 апреля. Фото: УНМ ЛНР

Весеннего призыва на срочную службу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях не будет. Об этом заявил журналистам «Интерфакса» председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.

Он также пояснил, будут ли срочников нового призыва отправлять на службу в новые регионы России.

- В новых субъектах РФ - это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты, - проинформировал Картаполов.

Отметим, что весенний призыв на срочную службу в этом году начнется в России с 1 апреля.

Ранее в ЛНР поручили поставить на воинский учет юношей 2006 года рождения и старше. Мероприятия должны быть произведены до 31 марта 2023 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ЛНР создадут комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет

Это поручил Леонид Пасечник (подробнее)