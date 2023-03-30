Танковому батальону в ЛНР передали автомобили и спецтехнику

Такие машины нужны на фронте не меньше, чем дополнительная техника. Фото: «Единая Россия»

Танковому батальону «Август» в ЛНР передали автомобили и специальную технику от «Единой России». Их доставили на передовую депутаты Госдумы Николай Валуев и Александр Якубовский. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Там рассказали, что танковый батальон был сформирован в Республике еще в 2014 году, его бойцы принимали участие во всех наступательных операциях, в том числе обороне Луганска. Сейчас они взаимодействуют с другими подразделениями вдоль всей линии фронта.

Уточняется, что в качестве помощи, собранной неравнодушными людьми, на вооружение танкистов поступили УАЗы, прицелы с тепловизором и дальномером и другая военная техника.

Автомобили обладают высокой проходимостью. Перед отправкой на линию боевого соприкосновения их подготовят, усилят и вошьют защиту.

- Такие машины нужны на фронте не меньше, чем дополнительная техника, они помогают выполнять боевые задачи. Уверен, батальону они будут служить верой и правдой и помогут приблизить нашу общую победу, - отметил Александр Якубовский.

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