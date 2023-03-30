В создании индустриального парка на территории завода «Азовмаш» в Мариуполе планирует участвовать компания «КАМАЗ»

Завод сильно пострадал во время боевых действий, но часть оборудования удалось сохранить и восстановить. Фото: ТГ/Хоценко

В создании индустриального парка на заводе «Азовмаш» в Мариуполе планирует участвовать производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей «КАМАЗ». Об этом сообщили ДАН в пресс-службе компании.

- Публичное акционерное общество «КАМАЗ» планирует участие в создании индустриального парка на территории «Азовмаша», - заявили там.

На предприятии уточнили, что пока не готовы озвучить конкретные сроки и необходимые объемы инвестиций для проведения данных работ. Пока ведется оценка затрат и т.д. При этом стоит отметить, что компания «КАМАЗ» имеет большой опыт в создании подобных парков - таких как в Набережных Челнах, Ставрополе, Димитровграде или Сердобске.

- Они все успешно работают и являются точками роста региональной промышленности и бизнеса, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе создадут индустриальный парк на территории завода «Азовмаш». Он серьезно пострадал во время боевых действий, но часть оборудования удалось сохранить и восстановить. Разминирование территории предприятия завершено на 80%.

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