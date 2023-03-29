Специалисты из Москвы приступили к замене окон в пострадавших от обстрелов многоквартирных домах Донецка

Стартовавшая в городе программа по замене окон продолжится в течение года. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке стартовала программа по замене окон в многоквартирных домах, пострадавших от украинских обстрелов в предыдущие периоды. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он отметил, что благодаря помощи города-шефа - Москвы - сегодня удалось установить первые новые оконные блоки жильцам Калининского района.

- Программа будет продолжаться в течение всего года, - заявил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в ряде районов Донецка наблюдаются сбои с вывозом мусора. По словам мэра, сложная ситуация с утилизацией бытовых отходов связана с нехваткой работников коммунальной сферы - нет водителей, грузчиков и управленцев. Комментируя причину мусорного коллапса в столице ДНР, он отметил, что власти принимают все возможные меры для решения этого вопроса. К вывозу мусора привлекаются работники всех коммунальных предприятий города и представители московских компаний.

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