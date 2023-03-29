В ЛНР заявили, что ВСУ стали чаще обстреливать Республику из РСЗО HIMARS

Противостоять таким ракетным ударам удается благодаря слаженным действиям российских подразделений ПВО, которые перехватывают и сбивают боеприпасы. Фото: УНМ ДНР

ВСУ стали чаще использовать при обстрелах Луганской Народной Республики реактивные системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что в зоне ответственности 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса Министерства обороны России наблюдается увеличение количества обстрелов противника из реактивной артиллерии западного образца.

- Вооруженные формирования Украины за последнее время усилили применение систем залпового огня производства США HIMARS. Противник пытается нанести удары как по прифронтовым районам, так и по отдаленным от линии боевого соприкосновения населенным пунктам ЛНР, - отметил Марочко.

По словам эксперта, противостоять таким ракетным ударам удается благодаря слаженным действиям российских подразделений ПВО, которые перехватывают и сбивают выпущенные ВСУ американские боеприпасы.

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