Консультации бесплатные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Алчевске откроют консультационные пункты по переводу документов с украинского языка на русский. Они начнут работать с 3 апреля во всех школах и гимназиях города, а также в центральной библиотеке. Об этом сообщили в местной администрации.

Там пояснили, что в пункты могут обратиться пожилые и маломобильные люди, желающие оформить российские паспорта.

- С целью оперативного оказания помощи маломобильным гражданам, гражданам старше 70 лет и людям с ограниченными возможностями здоровья в оформлении документов на паспорт Российской Федерации с 3 апреля 2023 года консультационные пункты по переводу документов с украинского языка на русский начнут работу во всех общеобразовательных учреждениях (школах и гимназиях) города Алчевска, а также в государственном учреждении ЛНР «Центральная библиотека города Алчевска» и в его филиалах, - проинформировали в мэрии.

Сообщается также, что при учебных заведениях такие пункты будут работать в будние дни с 10:00 до 14:00, а в библиотеке и ее филиалах - по будням с 10:00 до 15:00 (кроме вторника).

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В МВД ЛНР обнародовали образцы перевода документов для оформления российского паспорта

Перевод с украинского языка на русский можно осуществить собственноручно (подробнее)