В ЛНР начали выстраивать такую же систему управления, как в других регионах России

Республику включат в единую систему управления Российской Федерации. Фото: Администрация города Луганска

В Луганской Народной Республике приступили к выстраиванию системы управления, действующей в других регионах России. Начало этому процессу положили указы об упразднении администрации Главы ЛНР и исполнительных органов власти Республики. Теперь их полномочия будут переданы территориальным отделениям федеральных органов власти или вновь созданным ведомствам, образованным по российскому законодательству. Об этом сообщил руководитель администрации Главы ЛНР Алексей Самойлов.

Он отметил, что эта работа уже велась и раньше. Многие ведомства были созданы, часть - еще предстоит создать. Данный процесс должен быть полностью завершен к 1 июня.

- Говоря простым языком - мы включаем нашу Республику в единую систему управления Российской Федерации. Это важнейший шаг на пути интеграции в единое социально-экономическое пространство России, который сделает нас частью единого, отлаженного механизма большой страны. Это упростит наше взаимодействие с федеральным центром, внесет ясность и облегчит разрешение многих вопросов, вплоть до предоставления государственных услуг нашим жителям, - заявил чиновник.

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