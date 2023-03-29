В ДНР за материнским капиталом обратились более 3 тысяч жителей

Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Донецкой Народной Республике заявления на материнский капитал к этому времени подали более 3 тысяч жителей. Об этом сообщили ДАН в отделении Социального фонда России по ДНР.

Там уточнили, что большинство заявителей уже получили сертификаты.

- На сегодняшний день на территории Республики за МСК обратилось порядка 3200 человек, около 3100 из них уже получили сертификаты, - отметили в соцфонде.

Напомним, ранее сообщалось, что теперь материнский капитал в ДНР могут оформить еще больше семей. В обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых российских регионах семьям, в которых есть дети, родившиеся начиная с 2007 года. Соцфонд России тут же озвучил пояснения. В ведомстве отметили, что семьи смогут обращаться за средствами материнского капитала по правилам, действовавшим на момент рождения ребенка. То есть материнский капитал предоставляется на вторых (или последующих) детей с 2007 года. С 2020 года материнский капитал распространен на первенцев.

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