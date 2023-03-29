В ДНР наладили добычу ископаемых, необходимых для восстановления поврежденных боями домов

В Республике возобновили добычу полезных ископаемых в освобожденных районах Фото: Виктор Гусейнов

В освобожденном Володарском районе ДНР наладили добычу 7 видов ископаемых, которые помогут в восстановлении поврежденных боями домов и инфраструктурных объектов. Необходимые материалы начали добывать в Кальчикском карьере. Об этом сообщил ДАН глава районной администрации Сергей Юзвинкевич.

По его словам, в данное время в карьере приступили к добыче гранита, бутового камня, вермикулита, кварца, известняка, мариуполита и полевого шпата.

- Знаменитая Останкинская телевизионная башня в Москве построена на фундаменте из сиенита, добытого в Кальчикском карьере, - отметил собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР возобновили добычу полезных ископаемых в освобожденных районах. Разработки ведутся на 7 месторождениях гранита, каолина и песка. Еще на ряде объектов ведутся подготовительные работы. Имеется ввиду возобновление добычи гранита и производство щебня на Анадольском, Каранском, Хлебодаровском месторождениях гранита, Гранитном месторождении граносиенитов, Чердаклинском месторождении сиенитов. Кроме того, специалисты снова начали добывать песок на Краснополянском месторождении, а каолин - на Екатериновском месторождении.

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