В Мариуполе обнаружили замаскированный пункт наблюдения украинских спецслужб

Росгвардейцы обнаружили замаскированный пункт наблюдения украинских спецслужб в разрушенном здании школы. Фото: t.me/RosgvardOfficial

В городе Мариуполь в ДНР обнаружили замаскированный пункт наблюдения украинских спецслужб, который располагался в разрушенном здании школы. Внутри было найдено автоматическое стрелковое оружие, в том числе иностранного производства, много боеприпасов и гранат, а также приборы слежения с функцией ночного видения. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сообщается, что все эти находки были переданы следователям для проверки на причастность к преступлениям националистов против мирных жителей Донбасса.

Тем временем вблизи оживленной автотрассы в Волновахском районе ДНР саперы Росгвардии нашли более 40 неразорвавшихся 82-мм снарядов. Чтобы обезвредить их, пришлось оцепить территорию силами спецназа, после чего к работе приступили инженеры-взрывотехники.

- Некоторые боеприпасы углубились в почву - на их извлечение ушло несколько часов. Находки, представлявшие серьезную опасность для жизни и здоровья граждан, уничтожены накладным зарядом, - рассказали росгвардейцы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР приговорили к 20 годам тюрьмы украинского боевика, убившего мирную жительницу Мариуполя

Женщина была застрелена им в спину после того, как высказала свое недовольство по поводу грубого обращения с ней (подробнее)