В Мариуполе завершается ремонт инфекционного и лечебного корпусов больницы номер №1

В лечебном корпусе специалисты модернизировали охранную и пожарную сигнализации. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

В Мариуполе подходят к концу ремонто-восстановительные работы инфекционного и лечебного корпусов городской больницы номер №1. На выполнение всех капитальных работ потребовалось менее полугода. Об этом сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства», который выступает заказчиком ремонтно-восстановительных работ.

«Строителями уже полностью заменены все кровельные и оконные конструкции двух корпусов, а также инженерные системы, включая отопление и вентиляцию. Сейчас специалисты завершают монтаж новых фасадов и строительно-отделочные работы во внутренних помещениях. Полностью завершить восстановление двух корпусов больницы планируется в апреле текущего года, строительная готовность превышает 90%», – рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе добавили, что ремонт больницы проводится в соответствии со всеми требованиям и современными нормами безопасности. Помимо ремонтных работ, специалисты также модернизировали охранную и пожарную сигнализации.

Как сообщалось ранее, до конца 2023 года публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» планирует восстановить в Мариуполе корпуса на территории шести городских больниц и двух диспансеров. Уже отремонтированы и введены в эксплуатацию корпуса клинико-диагностического отделения городского родильного дома и отделение гемодиализа при горбольнице № 1.

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