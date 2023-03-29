Совет Федерации ободрил законопроект о создании судов и порядке отбора судей в новых регионах России

Законопроект одобрили сенаторы Российской Федерации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил пакет законопроектов о создании судов и назначении судей в новых регионах России. Законами устанавливается создание в ДНР и ЛНР верховных и арбитражных судов, а в Херсонской и Запорожской областях — областных и арбитражных судов.

— Вышестоящими судебными инстанциями по отношению к созданным судам являются Первый апелляционный суд общей юрисдикции, 21-й арбитражный апелляционный, Второй кассационный общий и Арбитражный суд Центрального округа, Верховный суд РФ, — отметили в документе.

Документом также закрепляется создание в новых регионах гарнизонных военных судов, межрайонных, районных и городских судов.

Напомним, что ранее Госдумой России был принят законопроект об интеграции ЛНР в судебную систему России. Депутаты также определили порядок отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов в новых регионах страны.

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