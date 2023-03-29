В ЛНР увеличат объемы поставок местной продукции в торговые сети

Цена этой продукции должна быть доступной покупателям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской Народной Республике накануне Пасхи увеличат объемы поставок товаров местного производства в торговые сети. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли ЛНР.

Там уточнили, что совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики провели совещание с бизнес-сообществом. Главной темой для обсуждения стали предстоящие пасхальные продажи и возможность расширить долю местной продукции на полках супермаркетов. Особо подчеркивалось, что цена этой продукции должна быть доступной покупателям.

- В ходе беседы между представителями региональных властей и бизнес-сообщества достигнута договоренность об увеличении объема поставки товаров местного производства на прилавки торговых сетей Республики, - рассказали в ведомстве.

Как отметил замминистра промышленности и торговли ЛНР Иван Леонов, во время праздничной торговли около трети продаваемой продукции в Республике будет представлена товарами местного производства.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР отметили снижение цен на ряд социально значимых товаров

Штаб по ценообразованию продолжает мониторить стоимость продуктов в Республике (подробнее)