Врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал о социальной поддержке жителей Республики

Принять участие в ярмарке могут все желающие, в том числе студенты и старшеклассники Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В рамках социальной поддержки жителей ЛНР в Республике проведут всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие станет площадкой, где встретятся работодатели и соискатели. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

— Мероприятие пройдет под эгидой Минтруда и Роструда Российской Федерации в два этапа – региональный (14-15 апреля) и федеральный. Здесь граждане, ищущие работу, смогут пообщаться с представителями предприятий со всей страны, пройти собеседование и даже сразу получить приглашение на работу как внутри своего региона, так и за его пределами, а предприятия, учреждения и организации – укомплектовать штат необходимыми кадрами, — отметил глава региона.

Пасечник подчеркнул, что Правительство России продолжает поддерживать жителей ЛНР, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

— В тесном взаимодействии с федеральными органами власти работаем над поддержкой жителей Луганской Народной Республики. С января этого года уже осуществляем выплаты пособий по безработице в соответствии с российским законодательством, — добавил он.

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