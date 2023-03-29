В ДНР отметили снижение цен на ряд социально значимых товаров

Снижение цен зафиксировали на овощи, масло и крупы. Фото: Пушилин/ТГ

В Донецкой Народной Республике снизилась стоимость ряда социально значимых товаров. С января в ДНР подешевели картошка, сахар, подсолнечное масло и другие продукты. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Рустам Мингазов.

— С нового года мы начали фиксировать рост цен на различные группы товаров. Согласно данным Росстата, у нас по состоянию на 31 декабря 2022 года фиксировалось превышение цен по сравнению с Ростовской областью по ряду позиций. С 20 января было принято решение на 37 «социальных позиций» установить максимально рекомендованную цену. Так в наших магазинах появились товары с «желтыми ценниками», — отметил зампред.

Мингазов добавил, что за период с 16 января по 13 марта Росстат зафиксировал наибольшее снижение цен в Республике на картофель на 10,31%, капусту — на 12,08%, огурец — на 10,28%, гречку — 18,68%, сахар — 8,41%, масло подсолнечное — 7,57%.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Зампред Правительства ДНР рассказал о развитии транспорта в Енакиево

В городе восстановят депо и административное здание (подробнее)