В Мариуполе запустят новый трамвайный маршрут к 1 мая

Сейчас в городе монтируют контактную сеть. Фото: Моргун/ТГ

Первый трамвайный маршрут в Мариуполе запустят к 1 мая. Сейчас специалисты монтируют и подключают контактную сеть трамвая, который соединит Жовтневый и Ильичевский районы города. Об этом рассказал глава администрации приморского города Олег Моргун.

— Сегодня профильный заместитель Богдан Перепечай проинспектировал ход работ на участке трамвайной линии от улицы Куприна до бульвара Шевченко. Подключение участков контактной сети пройдет в несколько этапов, параллельно с этим для горожан и участников дорожного движения сотрудники «Мариупольавтодора» установят соответствующие знаки оповещения, — отметил мэр.

В администрации добавили, что работы по возобновлению трамвайного движения ведутся совместными усилиями городского предприятия «Мариупольтранс» и петербуржских специалистов.

Напомним, что возобновление трамвайного сообщения в городе поделят на три этапа. Сначала по Мариуполю пустят транспорт, после отремонтируют депо, а в финале установят памятник трамваю, приуроченный к 90-летию запуска трамвайного движения в городе.

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