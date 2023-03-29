ВФУ нанесли массированный удар по Киевскому району из РСЗО

Район вновь оказался под обстрелом ВФУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО). В результате украинской агрессии повреждены жилые дома на улице Листопрокатчиков. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— На улице Листопрокатчиков повреждены два многоквартирных жилых дома, также поврежден автомобиль и газопровод, — рассказали в ведомстве.

В СЦКК ДНР уточнили, что за час по району было выпущено 20 ракет из РСЗО. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в Авдеевке.

Напомним, что ранее под огнем украинских боевиков оказался Кировский район Макеевки. В результате артиллерийского обстрела ранение получил один мирный житель. ВФУ обстреляли район из Авдеевки, выпустив восемь снарядов 155 мм.

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