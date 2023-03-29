В Северодонецке восстановят Ледовый дворец

Дворец — один из символов города, который нуждается в реконструкции. Фото: Солнцев/ТГ

В Северодонецке планируют восстановить Ледовый дворец, который был построен почти полвека назад и стал знаковым объектом в городе. Проект восстановления учреждения разрабатывает «Единый институт пространственного планирования». Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

— Ледовый дворец строился почти полвека назад, он завершил архитектурный ансамбль центра города и станет символом возрожденного Северодонецка, — отметил начальник отдела архитектурно-градостроительных решений Алексей Федоров.

В пресс-службе подчеркнули, что институт своих проектах предлагает развитие территории с опорой на векторы развития, заложенные в сформировавшихся планировочных и архитектурно-градостроительных параметрах территории.

Напомним, что жители Северодонецка получили более 27 миллионов рублей компенсации на покупку угля и дров. В марте компенсации за уголь и уголь получат еще более 600 заявителей на сумму, превышающую 16 миллионов рублей.

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