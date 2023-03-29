Снежное примет участие в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

Город выдвинул несколько площадок на голосование. Фото: ДАН

Город Снежное в Донецкой Народной Республике примет участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства «Жилье и городская среда». Для рейтингового голосования в городе отобраны несколько площадок, в том числе парки и площадь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.

— В этом году донецкий город планирует участвовать в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в части формирования комфортной городской среды. Организационную и методическую помощь оказывают специалисты минэнерго и ЖКХ Самарской области, — добавили в пресс-службе.

Для рейтингового голосования в Снежном предварительно отобраны следующие территории для благоустройства: парк «Комсомольский»; парк шахты № 9; площадь 50 лет Октября, а также территория за Первым Республиканским супермаркетом по ул. Советская (микрорайон «Черемушки»).

Сейчас администрация города совместно с сотрудниками минэнерго и ЖКХ Самарской области готовится к формированию конкурсной заявки.

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