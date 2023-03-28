В Северодонецке жители получили более 27 миллионов рублей компенсации на покупку угля и дров

В марте компенсации за уголь и уголь получат еще более 600 заявителей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Северодонецке и административно подчиненных ему населенных пунктах жители получили компенсационные выплаты на покупку угля и дров. Об этом сообщили в администрации города.

Там отметили, что денежные средства поступили в адрес более чем 1000 граждан. Общая сумма выплаченных им компенсаций составила свыше 27 миллионов рублей.

- По состоянию на 27 марта 2023 года управлением труда и социальной защиты населения администрации Северодонецка производится третья в этом отопительном периоде выплата компенсации на приобретение твердого топлива - угля или дров. Всего данную компенсацию получили 1203 жителя Северодонецка и административно подчиненных поселков на сумму более 27 млн рублей, - пояснили в мэрии.

В администрации добавили, что в марте компенсации за уголь и уголь получат еще более 600 заявителей на сумму, превышающую 16 миллионов рублей.

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