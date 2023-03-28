В Луганске открыли временный пункт приема документов на получение российского паспорта в пансионате для ветеранов войны и труда

Подать заявления и в последующем получить заветный документ могут подопечные, а также работники учреждения. Фото: МВД ЛНР

В Луганской Народной Республике продолжается прием заявлений о выдаче российских паспортов. По инициативе руководства Министерства внутренних дел по ЛНР сотрудники управления по вопросам миграции организовали временный пункт приема обращений на базе Луганского гериатрического пансионата для ветеранов войны и труда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.

Как отметили в министерстве, в данное время в пансионате находятся 315 человек, средний возраст которых превышает восемьдесят лет. Большинство постояльцев - люди с ограниченными физическими возможностями, которые не могут самостоятельно добраться до стационарных пунктов приема заявлений. Теперь оформить российский паспорт они смогут без проблем.

- Подать заявления и в последующем получить заветный документ могут подопечные, а также работники учреждения, - пояснили в МВД.

Сообщается, что одна из подопечных пансионата уже сегодня получила паспорт гражданина Российской Федерации.

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