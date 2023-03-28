Газовщики восстанавливают поврежденные обстрелами газопроводы в ЛНР

Сотрудники газовой службы восстанавливают распределительные и подводящие газопроводы, устраняя повреждения от осколков снарядов. Фото: ГУП «Луганскгаз»
Специалисты восстанавливают поврежденные в результате обстрелов ВСУ газопроводы бывшего Попаснянского района ЛНР. Об этом сообщили в государственном унитарном предприятии «Луганскгаз».
Там уточнили, что газовщики продолжают выполнение ремонтных работ на территории населенных пунктов, пострадавших в результате боевых действий.
- В частности, технические мероприятия активно ведутся в поселке Подлесное, где поврежденные газовые сети ремонтируют специалисты Стахановского управления газового хозяйства, - пояснили на предприятии.
Сообщается, что работники газовой службы восстанавливают там распределительные и подводящие газопроводы, устраняя повреждения от осколков снарядов. После завершения ремонта в поселке они приступят к восстановительным мероприятиям в соседних населенных пунктах - Мирная Долина и Лоскутовка. Кроме того, специалисты оказывают содействие лисичанским коллегам в ремонте систем газоснабжения в поселках Малорязанцево и Павлоград.
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